زلزال يضرب غرب تركيا ويثير حالة من الذعر

المصدر: أ ب

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ضرب زلزال متوسط القوة محافظة إزمير بغرب تركيا يوم الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وإسقاط مئذنة مسجد، حسبما قال مسؤولون.

أصيب شخصان أثناء محاولتهما الهروب من منزلهما في حالة من الذعر.

قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة كان مركزه في منطقة بوكا بإزمير وضرب في الساعة 3:29 صباحًا، وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية شعر به الناس في المناطق المحيطة.

قال وزير الداخلية سليمان صويلو على تويتر إن شخصين على الأقل أصيبا بعد قفزهما من ارتفاع أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما في حالة من الذعر.

قال رئيس بلدية إزمير، تونك سوير، إنه لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة بخلاف المئذنة المنهارة.

قال سوير لتلفزيون هابر ترك "بصرف النظر عن حالة الذعر والخوف والجزع التي سببها لسكاننا، لم نتلق أي تقارير سلبية".

وقع الزلزال بعد أيام من إحياء ذكرى ضحايا زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة 117 شخصًا في 30 أكتوبر 2020.

تقع تركيا على قمة خطوط الصدع الرئيسية وكثيرا ما تهزها الزلازل.

قتل نحو 18 الفا جراء زلازل قوية ضربت شمال غرب تركيا عام 1999.

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