الرئيس الإندونيسي يفوز بجائزة منتدى أبوظبي للسلم

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، بجائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية للعام 2022، التي يقدمها منتدى أبوظبي للسلم، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وسلم معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم الجائزة إلى د. معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، نيابة عن رئيس إندونيسيا، وذلك خلال استقباله أمس في قصر الإمارات في أبوظبي.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن بيّه: «يطيب لي ونيابة عن منتدى أبوظبي للسلم في دولة الإمارات تسليم جائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية للعام 2022 إلى فخامة جوكو ويدودو، وذلك تقديراً لإسهامه الشخصي الفريد وإسهام إندونيسيا المشهود في نشر السلم الدولي والنجاح الكبير الذي حققه بلده العظيم في ترسيخ قيم التعايش السعيد في مجتمعه بمختلف أعراقه وأديانه.

كما يأتي في سياق العلاقات المميزة القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الإندونيسية برعاية حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو».

وأعرب نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، عن فخره واعتزازه بتسلم هذه الجائزة بالنيابة عن الرئيس جوكو ويدودو وبالنيابة عن شعب إندونيسيا بأكمله، معتبراً أنّ فوز الرئيس بهذه الجائزة العظيمة يعبر عن التقدير الذي تحظي به جهود فخامته والمكانة الرائدة التي تحظى بها بلاده في مجال التسامح والتعايش.

يذكر أن جائزة «الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية» هي جائزة سنوية أطلقها منتدى أبوظبي للسلم منذ العام 2015 لتكريم أصحاب المبادرات العملية والأعمال العلمية في صناعة ثقافة السلم وتأصيل قيمتها في المجتمعات المسلمة من القادة والعلماء والمفكرين.

ويأتي اختيار اسم الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، استلهاماً من الموقف العظيم الذي وقفه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حقناً للدماء وصوناً لهم من الفناء. وقد فاز بهذه الجائزة منذ انطلاقتها، قادة كبار وعلماء أفذاذ ومبادرات رائدة في مجال السلم من مختلف قارات العالم.

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