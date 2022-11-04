موسكو لم تحسم بعد تمديد اتفاق الحبوب

المصدر: (عواصم - وكالات)

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طالبت موسكو، أمس، الأمم المتحدة، التي رعت اتفاق تصدير الحبوب، بالمساعدة في تنفيذ أجزاء من الاتفاق تستهدف تسهيل صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «ما زلنا لا نرى أي نتائج تتعلق بجانب ثان يتمثل في رفع العقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية». وقال «إذا كنا نتحدث عن كميات الأسمدة والحبوب المعنية، فكميات الجانب الروسي أكبر من الجانب الأوكراني بلا مقارنة».

وغادرت سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية أمس، بعد يوم من عودة روسيا إلى اتفاق دولي لضمان مرورها الآمن عبر البحر الأسود، لكن الكرملين قال إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد مشاركتها في الاتفاق الذي تنقضي مهلته في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «قبل اتخاذ قرار بشأن التمديد، سنحتاج إلى تقديم تقييم شامل لفعالية الاتفاق». وشددت الأمم المتحدة على أهمية الاتفاق بالنسبة إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً للدول النامية التي تعتمد على واردات الغذاء الأوكرانية.

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