ميلوني تصل لبروكسل وسط دعوات لتعاون إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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وصلت رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة، جورجيا ميلوني، إلى بروكسل اليوم الخميس، في أول زيارة خارجية لها، ستلتقي خلالها كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

واستقبلت رئيسة البرلمان الأوروبي، بورتا ميتسولا، ميلوني، وغردت عبر موقع تويتر: "كان لإيطاليا دائماً دور محوري فى الاتحاد الأوروبي"، ودعت ميلوني إلى التعاون.

وقالت ميتسولا: "إننا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، في ظل الحرب الأوكرانية، والارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وزيادة معدلات التضخم، إلى المحافظة على وحدة الصف.. سوف نكون أقوى، إذا واصلنا العمل معاً".

ووجهت ميلوني، السياسية اليمينية، انتقادات متكررة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته في الماضي، ولا تزال الأسئلة معلقة بشأن التزام حكومتها بالتعاون مع الكتلة الأوروبية.

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