أوكرانيا لم تقدم أي التزامات لاحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الاسود

المصدر: د ب ا

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رفض مسؤولون أوكرانييون مزاعم روسية تفيد بأن كييف تعهدت بعدم استخدام ممرات البحر الاسود لأغراض عسكرية من أجل إحياء اتفاق تصدير الحبوب.

وكانت روسيا قد قالت أمس الأربعاء إن أوكرانيا قدمت ضمامات أمنية مكتوبة ضمن مفاوضات استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

ولكن وزارة الخارجية الأوكرانية قالت إن كييف لم تقدم أي تنازلات إضافية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو إن أوكرانيا لم تقدم" أي التزامات جديدة" غير اتفاق تصدير الحبوب الأساسي.

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