إصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في إطلاق نار على موكبه

المصدر: وكالات

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قالت عدة قنوات إخبارية محلية إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أصيب اليوم الخميس في إطلاق نار على موكبه في شرق البلاد اليوم الخميس.

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة في قدمه لكنه بعيدا الآن عن أي خطر.

ووقع الهجوم في منطقة وزير أباد بإقليم البنجاب الشرقي.

وشوهد خان فيما بعد بضمادة على قدمه. وتم نقله إلى سيارة أخرى من شاحنته الحاوية، حيث تم الإعلان عن سلامته. كما أصيب بعض أنصاره بجروح.

ووقع الهجوم بعد أقل من أسبوع من بدء خان مسيرته من لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، إلى جانب آلاف من أنصاره.

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