العثور على 21 جثة في منجم بجنوب إفريقيا

المصدر: أ ب

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تحقق شرطة جنوب إفريقيا في اكتشاف 21 جثة على الأقل يشتبه أنهم عمال مناجم غير قانونيين بالقرب من منجم نشط في بلدة كروغرسدورب غربي جوهانسبرغ.

قالت الشرطة إنها عثرت على 19 جثة بعد ظهر الأربعاء، وجثتين أخريين صباح اليوم الخميس.

وأضافت أنها تشتبه في نقل الجثث إلى المكان الذي عثر عليها فيه داخل منجم خاص.

”نستطيع التـأكيد أن فريقنا للبحث والإنقاذ عاد هذا الصباح إلى مكان الحادث، واكتشفوا جثتين أخريين في فوهة المنجم أثناء البحث”، حسبما قالت بريندا موريديلي، المتحدثة باسم الشرطة، اليوم الخميس.

هذا الاكتشاف المروع هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث متعلقة بالتعدين غير القانوني في كروغرسدورب.

ينتشر التعدين غير القانوني في جنوب إفريقيا، حيث يبحث عمال المناجم عن الذهب في العديد من المناجم المهجورة في منطقة جوهانسبرغ.

تقع كروغرسدورب، التي تشتهر بالتعدين، على الأطراف الغربية لجوهانسبرغ.

تعتبر الشرطة أن عصابات التعدين غير القانونية تشكل خطورة كبيرة، حيث عادة ما تكون مسلحة ومعروفة بخوض معارك عنيفة على النفوذ مع عصابات متنافسة.

تعتقد السلطات أن هذه التجارة يهيمن عليها مهاجرون يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من دول ليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق المجاورة.

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