رئيس وزراء الهند يواجه اختباراً بشأن شعبيته مع توجه ولايته للاقتراع

المصدر: د ب ا

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يتوجه الناخبون في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى صناديق الاقتراع في ديسمبر المقبل، وهو اقتراع من المرجح أن يُظهر دعما قويا للزعيم الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة كرئيس للوزراء في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها خلال أقل من عامين.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الخميس، أن الاقتراع لاختيار أعضاء الجمعية التشريعية لولاية جوجارات البالغ عددهم 182 عضوا سيجرى على مرحلتين في الأول من ديسمبر، و5 ديسمبر.

وصرح رئيس مفوضية الانتخابات راجيف كومار، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم، بأنه سيتم فرز الأصوات يوم 8 ديسمبر.

يأتي الإعلان عن التصويت بينما تعاني الولاية، الواقعة غرب الهند، من صدمة جراء واحدة من أكثر الحوادث دموية في البلاد منذ عقد، بعد انهيار جسر معلق الأسبوع الجاري، ما أدى إلى مقتل 135 شخصا على الأقل.

وتفقد مودي موقع الحادث، في وقت سابق من الأسبوع، وأمر بإجراء تحقيق موسع.

وأعلنت المفوضية الشهر الماضي أن ولاية هيماشال براديش الشمالية ستتجه إلى الاقتراع يوم 12 نوفمبر الجاري، وسيتم فرز الأصوات في 8 ديسمبر أيضا.

تأتي انتخابات الولاية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الهندي تأثيرات معاكسة عالمية كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز "لوكنيتي سنتر" المتخصص في دراسة المجتمعات النامية في ولاية جوجارات، ونُشر في 31 أكتوبر المنقضي، أن نصف المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن ارتفاع الأسعار هو أهم قضية انتخابية.

وأشار 15% من المشاركين في الاستطلاع إلى معدلات البطالة، و6% إلى الفقر.

وغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن حزب مودي يستعد للاحتفاظ بالسلطة في كلتا الولايتين.

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، قام رئيس الوزراء بزيارات متكررة إلى الولايتين المرتبطين بالاقتراع، وافتتح مشاريع للبنية التحتية وخاطب التجمعات العامة.

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