كوريا الشمالية تطلق "صاروخاً بالستياً" واليابان تحثّ السكان على الاحتماء

المصدر: وكالات

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أعلنت سيئول اليوم الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخا، أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة الى البحر الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.

وذكر نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ التابع للحكومة اليابانية أن الحكومة حثت سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق الصاروخ.

وقالت الحكومة في وقت لاحق إن الصاروخ حلق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجها نحو المحيط الهادي.

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