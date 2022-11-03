بايدن محذّراً: رفض نتائج الانتخابات النصفيّة "يمهد الطريق للفوضى"

المصدر: أ ف ب

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حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

وقال بايدن في مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب سيلقيه في وقت لاحق الأربعاء "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أمركا... لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

وأضاف "يمهد ذلك الطريق للفوضى في أمريكا... وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أمريكي".

وتابع الرئيس الديمقراطي "كما قلت من قبل، لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز".

وأردف في كلمته قبل ستة أيام من الانتخابات النصفية، "هذه ليست سنة عادية".

وأوضح "في سنة عادية، لا نواجه كثيرا سؤال ما إذا كان الصوت الذي ندلي به سيحافظ على الديموقراطية أو يعرضها للخطر".

وأضاف "لكن ذلك هو الحال هذه السنة".

ويقدّر مراقبو الانتخابات أن الديمقراطيين سيخسرون غالبيتهم في مجلس النواب لصالح الجمهوريين الثلاثاء، في حين أن حفاظهم على غالبيتهم في مجلس الشيوخ ما يزال موضع شكّ.

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