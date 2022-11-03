«القلق النووي» إلى السطح مجدداً

المصدر: (عواصم- وكالات)

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يصعد القلق النووي مجدداً إلى السطح، في ظل تصريحات بنكهة التهديد، تتبعها تطمينات، ثم تبددها تقارير عن نوايا ومخططات ذات علاقة بإمكانية استخدام السلاح النووي، خصوصاً على خلفية الحرب في أوكرانيا.

قال البيت الأبيض، أمس، إن النقاشات المتكررة لمسؤولين روس لاحتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، جعل المسؤولين الأمريكيين «قلقين بشكل متزايد»، من أن يصبح ذلك الاحتمال حقيقة.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، فإن قادة من كبار العسكريين الروس، ناقشوا مؤخراً كيفية وسبل استخدام أسلحة نووية تكتيكية في ساحة المعركة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه، مع ذلك، لم يظهر أي مؤشر على أن الجيش الروسي قرر استخدام مثل تلك الأسلحة. وقالت الخارجية الروسية، أمس إن «الأولوية القصوى»، هي تجنّب الحرب بين القوى النووية.

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