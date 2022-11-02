محكمة في ميانمار تقضي بحبس نائب سابق 173 عاماً

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت محكمة في ميانمار نائبا سابقا من حزب الزعيمة المعزولة أونغ سان سوتشي بتهمة الإرهاب، وحكمت عليه بالسجن 148 عاما، ما يضيف لأحكام إدانة سابقة لتصل مدة الحكم عليه بالسجن إجمالا إلى 173 عاما، وفق ما قاله مصدر مطلع على القضية اليوم الأربعاء.

الحكم الذي صدر بحق وين مينت هلاينغ، 52 عاما، بدا هو الأطول بحق أي عضو من حكومة سوتشي وحزبها الذين اعتقلوا بعد انقلاب الجيش يوم 1 فبراير2021. لكن السلطات أعدمت أربعة نشطاء سياسيين على الأقل أدينوا بتهم الإرهاب.

وقال بيان من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في مايو إن 917 مسؤولا وعضوا في الحزب اعتقلوا ومازال الجيش يسجن 701 منهم.

كانت سوتشي نفسها التي اعتقلت يوم استيلاء الجيش على الحكم قد أدينت بعدة تهم وحكم عليها بالسجن 26 عاما. وقال أنصارها إن التهم مفبركة لتشويه سمعتها وإبعادها عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي وعد الجيش بإجرائها في 2023.

فاز وين مينت هلاينغ بالانتخابات في البرلمان المحلي لمنطقة ماغواي في وسط ميانمار العام 2015، لكنه لم يشارك في انتخابات 2020. وشارك في احتجاجات مناهضة للجيش قبل اعتقاله في بلدة ياكساوك في ولاية شان شرق ميانمار في نوفمبر العام الماضي.

وصادرت قوات الأمن منزله في البلدة بعد يوم من اعتقاله، ما أجبر أسرته على الفرار.

وذكرت وسائل إعلام تحت سيطرة الجيش إن وين مينت هلاينغ جمع أسلحة وذخيرة ودعم قوة دفاع محلية استهدفت مكتبا تعليميا ومصارف ومراكز للشرطة بتفجيرات في قتالها ضد الجيش.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز