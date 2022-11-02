تركيا تتفهم مخاوف موسكو: يجب تمكين روسيا من تصدير الأسمدة والحبوب

المصدر: البيان-وكالات

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة إنه يجب أن تتمكن روسيا من تصدير الأسمدة.

وقال تشاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن روسيا لديها مخاوف بشأن أمنها والعقبات التي تواجه صادراتها من الأسمدة والحبوب، في تصريحات بعد أيام من تعليق موسكو لمشاركتها في اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وأضاف أوغلو "هناك اتفاق يتعلق بصادرات الأسمدة والحبوب الروسية، وتركيا قامت بمحاولات مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وأن رفع المعوقات أمام الأسمدة والحبوب الروسية، والدفاع عن الاتفاق ليس معناه أننا ندافع عن روسيا".

وفي تعليقات في أنقرة، أشار جاويش أوغلو إلى سببين وراء تصرف روسيا.

وقال "روسيا لديها بعض المطالب الأمنية بعد الهجوم الذي وقع مؤخرا على سفنها".

وأضاف أن موسكو قلقة أيضا بشأن صادراتها من الأسمدة والحبوب، "وهي غير مدرجة في قائمة العقوبات، لكن السفن التي تحملها لا تزال غير قادرة على الرسو"، مرددا تعليقات لمسؤولين روس.

وقال "ما زالوا غير قادرين على الحصول على تأمين، وأيضا لم يتم سداد المدفوعات ... لذلك، فإن الكثير من سفن الدول تتجنب حمل هذه الشحنات"

وتابع "السفن الروسية المحملة بالأسمدة لا يمكنها التحرك بأمان ولا يمكنها الحصول على تأمين".

وردا على سؤال بشأن قرار روسيا بتعليق الاتفاق مطلع الأسبوع، قال وزير الخارجية "أعتقد أننا سوف نوافق على تمديد اتفاق ممر الحبوب وعلى استمرارية العملية".

يشار إلى أن تركيا تسعى للحصول على دعم من الأمم المتحدة لإقناع روسيا باستئناف دعم تصدير الحبوب من أوكرانيا مقابل السماح بصادراتها من المنتجات الزراعية.

جدير بالذكر أن المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية لم تخضعا لعقوبات.

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