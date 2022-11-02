هل يتحقق أمل وزيرة الخارجية الألمانية في سمرقند؟

المصدر: البيان-وكالات

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تعتقد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بوجود فرص لتعاون أوثق مع أوزبكستان وكازاخستان من أجل تحقيق استقلال أكبر عن الصين وروسيا.

وقالت السياسية بيربوك خلال زيارتها اليوم الأربعاء لمدينة سمرقند الأوزبكية إن هناك اهتماما كبيرا في كلا البلدين بتوثيق التعاون مع أوروبا، لكن ليس كابتعاد كامل عن الصين وروسيا، موضحة أن هذا يعد تحديا نظرا لموقع المنطقة الجغرافي وعلاقاتها التاريخية، وقالت: "لن تكون هذه خطوة فورية، بل ستكون عملية طويلة. والعمليات الطويلة تحتاج إلى حوار مفتوح".

وقالت بيربوك: "نحتاج إلى الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص في أوروبا. نحن بحاجة إلى مواد خام، وإلا لن نتمكن من تشكيل الرقمنة وتحقيق انتقال الطاقة"، مضيفة أنه من المهم أيضا "أن نوسع بشكل مشترك علاقات تجارية أوثق على أساس ظروف تنافسية عادلة وحقوق الإنسان والمعايير البيئية"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاهتمام بذلك في المنطقة.

وتعتزم بيربوك العودة إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) لترأس اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع يومي الخميس والجمعة. ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع أيضا إلى الاستقلال عن روسيا والصين في مجالات الطاقة والموارد المعدنية، في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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