ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست بإسرائيل

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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تحالف أحزاب اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو حصد 62 مقعدا في انتخابات الكنيست، وبذلك يقترب من تشكيل الحكومة.

وبحسب استطلاعات رأي أجرتها ثلاث شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فاز حزب الليكود اليميني وحلفاؤه بعدد كافٍ من المقاعد للحصول على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا، لكن تغييرات طفيفة قد تبدّل المشهد.

ويبدو أن حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس الوزراء يئير لبيد سيحلّ في المركز الثاني، حسب التوقعات التي منحته ما بين 22 و24 مقعدًا. وبذلك تكون الكتلة "المناهضة لناتنياهو" ككل لم تحقق أي انتصار، وفقًا للتوقعات الأولية لشبكات التلفزيون.

في المقابل خسرت الأحزاب العربية مقعدين في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأشارت عينات التلفزة الإسرائيلية إلى أن قائمة الجبهة العربية للتغيير حصلت على 4 مقاعد، في المقابل أحرزت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد بينما لم يتجاوز التجمع نسبة الحسم.

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