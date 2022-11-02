«الصحة العالمية» تعلن «جدري القردة» حالة طوارئ دولية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن مرض «جدري القردة» يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، علماً بأن باحثين وخبراء يقللون من خطره ويؤكدون أن لا مقارنة بينه وبين «كورونا» من حيث الانتشار والخطورة.

ووفقاً لبيان اللجنة: «توصلت اللجنة إلى رأي جماعي بأن هذا الحدث (تفشي مرض جدري القردة) يستمر في تلبية معايير اللوائح الصحية الدولية لحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً». وأوضحت أن تفشي جدري القردة يشكل خطراً على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره.

وبحسب ما ورد، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وافق على توصيات اللجنة. ووفقاً لأحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بهذا المرض منذ بداية العام في 109 دول، وتوفى 36 شخصاً بسبب الإصابة.

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