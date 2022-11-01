بوتين لإردوغان: نريد "ضمانات حقيقية" بشأن اتفاق الحبوب

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه.

وخلال مكالمة هاتفية مع إردوغان، اعتبر بوتين أنه من "الضروري" الحصول من كييف على "ضمانات حقيقية بالاحترام الصارم لاتفاقات اسطنبول، خصوصاً ألا يستخدم الممر الإنساني لأغراض عسكرية"، وفق ما أوضح الكرملين في بيان.

وأضاف البيان: "بعد ذلك فقط يمكننا إعادة النظر في استئناف العمل" في إطار اتفاق الحبوب.

من جانبه، أثار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مسألة الاتفاق خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء، مع نظيره التركي خلوصي أكار، وهي المكالمة الثانية خلال 48 ساعة للمسؤولَين، وفق بيان للجيش الروسي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز