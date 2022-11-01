ثلاث سفن حبوب تغادر أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانية اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكره ممثل أممي، وذلك على الرغم من انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يهدف لضمان تصدير السلع الأوكرانية.

وقال ممثل أممي بمركز التنسيق المشترك في اسطنبول " من الساعة الحادية عشرة وأربع وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (08.45 بتوقيت غرينتش)، بدأت ثلاث سفن رحلتها من الموانئ الأوكرانية". ويشار إلى أن المركز مسؤول عن تطبيق الاتفاق الدولي.

وستتجه السفن إلى ألمانيا وليبيا والمغرب، وتحمل 84 ألفا و490 طنا متريا من الحبوب والمنتجات الغذائية.

وأضاف المسؤول أن الأمم المتحدة" مستمرة في إجراء مباحثات مع الأطراف الثلاثة ضمن جهود استئناف المشاركة الكاملة في مركز التنسيق".

وقالت الامم المتحدة إن نحو 10 ملايين طنا من الحبوب غادرت أوكرانيا منذ التوصل للاتفاق في يوليو الماضي.

وكانت موسكو قد علقت الاتفاق السبت الماضي، معللة قرارها بشن كييف هجمات على أسطولها في البحر الاسود.

ومن ناحية أخرى، يواجه الأوكرانيون في كييف وست مناطق أخرى انقطاعا للكهرباء اليوم، بعد هجمات صاروخية روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت شركة "اوكرينيرهو" للطاقة اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم قطع الكهرباء على العملاء على أساس مراحل. وسوف تتأثر مناطق تشيرنيهيف وتشيركاسي زهيتومير بالإضافة إلى سومي وخاركيف وبولتافا.

ويهدف قطع الكهرباء لمنع زيادة الأحمال على محطة الطاقة. كما أن هذا الانقطاع سوف يسمح للخبراء بإصلاح المحطات المتضررة من الهجمات الصاروخية والجوية، وإعادة تشغيلها.

ويشار إلى أن البنية التحتية الحيوية للطاقة طالما كانت هدفا أساسيا للجيش الروسي منذ أن بداية العملية العسكرية منذ أكثر من ثمانية أشهر.

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