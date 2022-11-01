بريطانيا تعتزم زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي

المصدر: د ب ا

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يدرس رئيس وزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك ووزير الخزانة جيرمي هنت رفع الضرائب على الملايين من الأفراد، وخفض الانفاق لسد العجز النقدي الذي يقدر بـ 50 مليار جنيه استرليني (6ر49 مليار دولار).

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أنه من المتوقع أن يقوم سوناك وهنت بتمديد تجميد الحد الأقصى، الذي يبدأ عنده المواطنون بدفع معدلات مختلفة من ضريبة الدخل والتأمين، مما قد ينتج عنه إدراج مزيد من الأشخاص في شرائح ضرائب أعلى مع زيادة الاجور.

من المقرر أن يقوم هنت بعرض خططه في بيان الخريف في 17 نوفمبر الجاري، ويعتزم هنت توزيع العبء بالتساوي بين رفع الضرائب وخفض الانفاق.

ويترأس سوناك اجتماعا لمجلس وزرائه اليوم الثلاثاء، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الأحوال النقدية الصعبة سوف تكون على أجندة الاجتماع أم لا.

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