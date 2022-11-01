وفاة 183 شخصاً بسبب الكوليرا في ملاوي

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة في ملاوي، أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا في الدولة الواقعة بجنوب شرق أفريقيا ارتفع إلى 183 إصابة في نهاية أكتوبر المنصرم، من 110 في بداية الشهر.

وقالت الوزارة في بيان، مساء أمس الاثنين، إن معدل الإصابات آخذ في الارتفاع، حيث بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ بدء تفشي المرض في مارس 6056، بحسب "بي بي سي".

الكوليرا هي عدوى إسهالية حادة يتم التقاطها عادة عن طريق تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث وترتبط ارتباطا وثيقا بسوء الصرف الصحي.

وعزت وزارة الصحة في ملاوي الوفيات إلى سوء النظافة الغذائية بين المجتمعات ونقص المياه الصالحة للشرب ونقص استخدام المراحيض بشكل غير لائق.

كما أشار وزير الصحة خومبيز تشيبوندا إلى أن بعض المرضى لا يسعون للعلاج لأسباب دينية، بينما كان آخرون يزورون المستشفيات عندما فات الوقت بالفعل.

وناشد المؤسسات الدينية، تشجيع أعضائها على البحث عن خدمات صحية مناسبة لتجنب الخسائر "غير الضرورية" في الأرواح.

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