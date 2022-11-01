من تشرشل إلى لولا.. زعماء بادوا ثم عادوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق قادة آخرون عبر التاريخ، على غرار لولا دا سيلفا الذي انتخب رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة بعد أربع سنوات على دخوله السجن بطريقة مثيرة للجدل بسبب شبهات فساد، عودة غير متوقعة للساحة السياسية، بحسب قناة "دي دبليو"، فيما يلي تفاصيلها:

وينستون تشرشل..في زمن الحرب

قبل أن يصبح أحد أكثر الشخصيات تأثيرا خلال الحرب العالمية الثانية، اضطر وينستون تشرشل للاستقالة من قيادة البحرية البريطانية العام 1915 بعد الإخفاق في حملة الدردنيل التي سقط فيها عشرات آلاف الجنود. إلا أنه استعاد منصبه بعد 25 عاماً على ذلك بعيد اجتياح ألمانيا النازية لبولندا في الأول من سبتمبر 1939.

وينستون تشرشل..قيادي فذ

كان تشرشل رئيساً للحكومة البريطانية الائتلافية طوال الحرب العالمية الثانية، وشحن طاقات البلاد من خلال خطاباته الحماسية. وبعد الحرب عرف تشرشل انتكاسة سياسية جديدة، لكنه عاد إلى السلطة في العام 1951 في سن السادسة والسبعين.

شارل ديغول..زعيم المقاومة الفرنسية ضد النازية

رأس شارل ديغول صاحب النداء الشهير في 18 يونيو 1940، الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، التي تشكلت في فرنسا بعد تحرير باريس في أغسطس 1944. لكنه استقال في 1946 لعجزه عن توحيد رؤية الأحزاب الرئيسية. انسحب من الحياة السياسية بالكامل بعد فشل تجمع الشعب الفرنسي في الانتخابات البلدية العام 1953.

شارل ديغول..قيادة الجمهورية

وشأنه شأن تشرشل، عاد ديغول إلى الساحة بعد سنوات قليلة. ففي الأول من يونيو 1958 وبعد ثورة الجزائر في 13 مايو استعان الرئيس الفرنسي رينيه كوتي بديغول الذي كُلف بتشكيل أول حكومة في ظل الجمهورية الرابعة.

شارل ديغول..زمن الرحيل

في 21 ديسمبر 1958 انتخب ديغول أول رئيس للجمهورية الخامسة. وغادر السياسية نهائياً في أبريل 1969 بعد فشل استفتاء حول إصلاح مجلس الشيوخ واللامركزية.

خوان بيورن..في ظل الدكتاتورية

بعدما شغل مناصب حكومية عدة في ظل الديكتاتورية العسكرية الأرجنتينية، انتخب خوان دومينغو بيورن رئيساً العام 1946 وأعيد انتخابه في 1951.

خوان بيورن..زعامة تاريخية للأرجنتين

أصبح سياسياً يتمتع ببعد أسطوري في تاريخ الأرجنتين وقد عززت مكانته هذه أناقة وهالة زوجته الممثلة إيفا. تمتع الزوجان اللذان أسسا الحركة البيرونية بشعبية واسعة لكن انقلاباً عسكرياً أطاح بهما العام 1955. انتقل خوان بيورن للعيش في المنفى في باراغواي ومن ثم مدريد.

خوان بيورن..عودة الأبطال

عاد خوان بيورن إلى الأرجنتين عودة الأبطال في يونيو 1973، حيث أعيد انتخابه في سبتمبر لولاية ثالثة بعد 18 عاماً على مغادرته البلاد، لكنه توفي بعد أقل من سنة على ذلك.

دينغ شياو بينغ..والثورة الثقافية

عُين دينغ شياو بينغ في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 1945 وصعد بسرعة الصاروخ بعد اعتماد النظام الشيوعي في البلاد العام 1949. لكن خلال الثورة الثقافية (1966-1976) اتهم بـ"سلوك الطريق الرأسمالية" وأرسل للعمل كفني ميكانيكي في الأقاليم.

دينغ شياو بينغ..العودة إلى السلطة

فيال عام 1973 أصبح شياو بينغ مجدداً نائباً لرئيس الوزراء ومن ثم رئيس أركان الجيوش الصينية، إلا أنه مع وفاة رئيس الوزراء شو إنلاي في يناير 1976 أقيل من جديد "لانحرافه يميناً". عاد إلى السلطة في 1978 وأطلق سياسة إصلاحات وانفتاح اقتصادي.

أونغ سان سو تشي.. معركة مع العسكر

فازت زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي بالانتخابات في مايو 1990 إلا أن النظام العسكري رفض تسليمها السلطة. أمضت أونغ سان سو تشي 15 عاماً في الإقامة الجبرية في دارتها العائلية في رانغون.

أونغ سان سو تشي.. بين نيران العسكر وبريق السلطة

أصبحت رئيسة للوزراء في 2016 إثر فوز حزبها في أول انتخابات حرة منذ ربع قرن. إلا أن انقلاباً عسكرياً جديداً حصل في فبراير 2021. اعتقلت أونغ سان سوت شي في زنزانة انفرادية في سجن في نايبياداو.

سيلفيو برلوسكوني ..الإيطالي المخضرم

منذ العام 1994 حكم سيلفيو برلوسكوني إيطاليا ثلاث مرات فيما تتماهى مسيرته مع تاريخ البلاد السياسي في السنوات الثلاثين الأخيرة.

سيلفيو برلوسكوني..مسيرة ملطخة بالفضائح

في سن السادسة والثمانين، ورغم الفضائح والمحاكمة التي لطخت سمعته، عاد برلوسكوني مرة جديد مع إعادة انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ على رأس أحد أحزاب الائتلاف الذي يقوده اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة نهاية سبتمبر الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز