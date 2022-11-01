الهند.. صدمة انهيار الجسر مستمرة

المصدر: (موربي (الهند) - أ.ف.ب)

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لم تصح الهند بعد من الصدمة بعد كارثة انهيار جسر في بلدة موربي بولاية غوغارات، حيث بلغت حصيلة القتلى 132 شخصاً، وفق ما أفادت الشرطة المحلية أمس.

وقالت السلطات إن نحو 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا يؤدّون طقوساً لمهرجان ديني رئيسي على جسر المشاة الذي يعبر نهراً في البلدة الواقعة غربي البلاد، حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدّى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر، بعد حلول المساء بوقت قصير.

وأكدت مصادر من السلطات المحلية أن معظم القتلى من النساء والأطفال. وقال السياسي المحلي كاليانجي كونداريا للصحافة إنه فقد 12 من أفراد عائلته في الكارثة بينهم خمسة أطفال.

وعيّنت سلطات الولاية فريقاً من خمسة محقّقين لتحديد أسباب انهيار الجسر، وفق ياداف. وقُدّمت شكوى ضد مجهول بشأن إهمال غير متعمّد. وأعيد فتح الجسر المعلّق أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشغال استمرت لأشهر.

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