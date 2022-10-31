الكرملين يحذر: تطبيق الاتفاق حول الحبوب الأوكرانية سيكون خطراً بدون روسيا

المصدر: أ ف ب

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حذر الكرملين الاثنين من أنه سيكون من "الخطير" و"الصعب" الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية بدون موسكو، التي علقت مشاركتها فيه، في حين تواصل السفن مغادرة أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين رداً على سؤال حول إمكانية الاستمرار بتنفيذ الاتفاق بدون روسيا "في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق. وتسلك الأمور طريقاً مختلفاً، أكثر خطورة".

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