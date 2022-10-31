بوادر انفراج للأزمة.. سفينتا حبوب تغادران موانئ أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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تلوح في الأفق بوادر انفراج في أزمة صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت اليوم الإثنين، سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب الموانئ الأوكرانية، وسلكتا الممر البحري الإنساني في اتجاه تركيا، على الرغم من تعليق روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص.

وقال مركز التنسيق المشترك المُشرف على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إنه من المقرر أن تغادر 12 سفينة شحن الموانئ الأوكرانية الاثنين على أن تتوجه إليها أربع سفن بينها واحدة ترفع العلم التركي.

وكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب الأوكرانية أمير عبدالله صباح الاثنين على تويتر "لا ينبغي أن تصبح أي شحنة مدنية هدفاً عسكرياً أو أن تُحتجز كرهينة. الطعام يجب أن يمر".

وغادرت سفينة الشحن "أدميرال دو ريباس" التي ترفع علم بالاو ميناء تشورنومورسك نحو الساعة 5,30 بتوقيت غرينتش، تبعتها بعد أقل من ساعة سفينة "ماونت بيكر" التي ترفع علم هونغ كونغ، وقد أبحرت من الميناء نفسه بالقرب من أوديسا.

تزامناً، غادرت سفينة الشحن التركية "أوشن ليجند" اسطنبول لتدخل الممر البحري الإنساني عبر مضيق البوسفور متجهة إلى أوكرانيا.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاقية الدولية لنقل الحبوب من أوكرانيا الموقعة هذا الصيف، بعد هجوم بمسيّرات استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم، وأعلنت الأحد انسحابها "حتى إشعار آخر" من عمليات تفتيش السفن.

لكن وفدي تركيا والأمم المتحدة قررا توفير موارد إضافية ومن المقرر أن تفتّش عشرة فرق من المفتّشين 40 سفينة متجهة إلى أوكرانيا الاثنين، حسبما ذكرت لجنة التنسيق المشتركة.

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