ارتفاع ضحايا انهيار الجسر في الهند إلى 120 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت إلى 120 قتيلاً على الأقلّ حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس الاثنين.

وقال قائد الشرطة في مدينة موربي حيث وقع الحادث: "عثرنا على 120 جثّة حتّى الآن. يُرجّح أن تُواصل الحصيلة الارتفاع مع استمرار عمليّات البحث".

ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إن نحو 500 شخص كانوا على جسر موربي يؤدون طقوساً لمهرجان ديني رئيسي حين انهار.

وذكرت تقارير أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لا يمكن التحقق من صحّتها بشكل مستقل، لأشخاص يتشبّثون ببقايا الجسر في الظلام.

وأعيد افتتح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر فيما نُشر غوّاصون للبحث عن المفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يقوم بجولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث.

وكتب مكتبه على تويتر أن مودي: "طلب تعبئة عاجلة للفرق من أجل (عمليات) الإنقاذ".

وأضاف "وطلب مراقبة الوضع من كثب وبشكل مستمر و(من السلطات) تقديم كل مساعدة ممكنة للمتضررين".

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