قلق عالمي بشأن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وبايدن يحذر

المصدر: أ ب

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الجوع العالمي قد يزداد بسبب تعليق روسيا لاتفاق أبرم بوساطة الأمم المتحدة للسماح بمرور آمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية.

وقال بايدن متحدثا في ويلمنغتون بولاية ديلاوير السبت ”إنه أمر مشين حقا.. ليس هناك أي ميزة لما يفعلونه.. تفاوضت الأمم المتحدة على ذلك الاتفاق، وقد تكون هذه نهاية له”.

تأتي تصريحات بايدن بعد ساعات من إعلان روسيا أنها ستوقف على الفور مشاركتها في الاتفاق، بزعم أن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة السبت على سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم . ونفت أوكرانيا الهجوم.

وسمحت مبادرة الحبوب لأكثر من 9 ملايين طن من الحبوب في 397 سفينة بمغادرة الموانئ الأوكرانية بأمان منذ توقيعها في يوليو، وكان من المقرر تجديدها في أواخر نوفمبر.

ونجح اتفاق الحبوب في خفض أسعار المواد الغذائية عالميا، لتتراجع بنحو 15 بالمائة عن ذروتها في مارس، وفقا للأمم المتحدة.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القرار بأنه متوقع، وقال إن روسيا تعمدت تفاقم أزمة الغذاء منذ سبتمبر. كما قال إن نحو 176 سفينة محملة بالحبوب ممنوعة حاليا من الإبحار من موانئ أوكرانيا.

وأثار الموقف الروسي إدانة دولية. فقد حث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، روسيا على التراجع عن قرارها، وذلك في تغريدة نشرها الأحد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث، باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية على اتصال بالسلطات الروسية، ومن المهم أن تمتنع جميع الأطراف عن أي عمل من شأنه إعاقة مبادرة الحبوب.

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