واشنطن تتهم موسكو باستخدام الغذاء سلاحاً في الحرب

المصدر: أ ف ب، رويترز

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اتهمت واشنطن موسكو باستخدام الغذاء سلاحاً في الحرب المشتعلة في أوكرانيا.

واعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن روسيا، التي أعلنت اليوم تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، تستخدم الغذاء سلاحاً.

وقالت أدريين واتسون، في بيان، إن روسيا تحاول مجدداً استعمال الحرب التي بدأتها ذريعة لاستخدام الغذاء سلاحاً.

وأضافت واتسون أن هذا الأمر يوثر مباشرة في البلدان على صعيد الحاجة وأسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم، ويفاقم الأزمات الإنسانية الخطيرة أصلاً وانعدام الأمن الغذائي.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد، اليوم، أن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود يتطلب رداً دولياً قوياً من الأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين.

واتهم زيلينسكي، في كلمة مصورة، روسيا بمحاولة إحداث مجاعة مصطنعة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

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