إصابة عشرات بسكتات قلبية خلال احتفالات هالوين في كوريا الجنوبية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص لسكتة قلبية في سيول، اليوم، خلال احتفالات هالوين.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

وعانى نحو 50 شخصاً سكتة قلبية في منطقة إتايوان بالعاصمة سيول، حيث كان الآلاف يحتفلون بعيد هالوين.

يبدو أن الضحايا تعرضوا لتدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة، حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات إلى الاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وأظهرت صور نشرتها «يونهاب» أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً.

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