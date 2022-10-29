أمين عام مجلس حكماء المسلمين يلتقي مستشار وزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الدينية

المصدر: وام

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استقبل المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين جان كريستوف بوسال مستشارَ وزارة الخارجية الفرنسية للشئون الدينية .

ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الحوار بين الأديان ومكافحة التطرف والكراهية وظاهرة رهاب الأديان.

و أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بكلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر سانت إيجيديو بروما عن حاجة العالم وصنَّاع القرار إلى الأديان من أجل تحقيق السلام، موضحًا أن مجلس حكماء المسلمين لديه خطة واضحة لمكافحة ظاهرة رهاب الأديان، وتعزيز الحوار الإسلامي، والحوار الإسلامي المسيحي والسعي للتواصل الفعال مع مسلمي أوروبا، بالإضافة إلى عدد من البرامج الخاصة بالشباب.

من جانبه، أشاد مستشار وزارة الخارجية الفرنسية للشئون الدينية بالجهود والمبادرات التي يقودها مجلس حكماء المسلمين، مؤكِّدًا أهمية الدور الذي يقوم به في أوروبا من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الصحيحة للأديان وأشاد بالعلاقة التي تجمع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لخدمة الإنسانية.

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