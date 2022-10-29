بريطانيا تنفي الاتهامات الروسية بشأن تورطها بتفجيرات نورد ستريم

المصدر: أ ف ب

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نددت وزارة الدفاع البريطانية السبت بما اعتبرته "ادعاءات خاطئة" لموسكو تهدف الى "تحويل الانتباه"، وذلك بعدما اتهمت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا بالضلوع في الانفجارات التي وقعت في خطي انابيب نورد ستريم لنقل الغاز، إضافة الى هجوم بطائرات مسيرة.

وغردت وزارة الدفاع "لتحويل الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير القانوني لأوكرانيا، لجأت وزارة الدفاع الروسية الى نشر ادعاءات خاطئة على نطاق واسع".

واضافت أن "اختلاق هذه الرواية يقول المزيد عن الخلافات داخل الحكومة الروسية أكثر (مما يتحدث) عن الغرب".

واتهم الجيش الروسي "ممثلين لوحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتخريب تشغيل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2".

كذلك، اتهم أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذ هجوم بمسيّرات استهدف أسطوله في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، ما تسبب في "أضرار طفيفة" في إحدى السفن.

وقالت موسكو إن السفن المستهدفة كانت تشارك في حماية القوافل المكلفة تصدير الحبوب الاوكرانية.

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