الأمم المتحدة تتأهب لمواجهة حركة تمرد في الكونغو الديموقراطية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) السبت أنها "رفعت مستوى تأهب قواتها" لدعم الجيش الكونغولي ضد حركة التمرد إم 23 التي تواصل هجومها في الشرق، بحسب مصادر متطابقة.

وكتبت القوة الأممية على تويتر "مونوسكو تدين بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها حركة 23 مارس وتبعاتها الخطيرة على السكان المدنيين وتطالبها بوقف كل أشكال القتال فوراً"، مشيرة إلى تزويد الجيش "الدعم الجوي والاستخبارات والعتاد".

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