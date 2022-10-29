باكستان تتسلم أقدم معتقل في غوانتانامو بعد الإفراج عنه

المصدر: أ ف ب

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قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن باكستان تسلمت السبت باكستانيًا يُعرف بأنه أقدم معتقل في قاعدة غوانتانامو بعد الإفراج عنه من المعتقل الذي تديره الولايات المتحدة في كوبا.

كان السجن العسكري الأمريكي السري يضم في وقت من الأوقات مئات من المتهمين الذين أسرتهم القوات الأمريكية خلال "الحرب على الإرهاب" التي شنتها في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة في عام 2001.

اعتُقل رجل الأعمال سيف الله باراشا عام 2003 في تايلاند واتُهم بتمويل التنظيم مع أنه أصر على براءته وقال إنه لا يعادي الولايات المتحدة.

مثل معظم المعتقلين في غوانتانامو، لم توجه تهم رسمية إلى باراشا البالغ من العمر 75 أو 76 عامًا ولم تُوفر له وسائل قانونية كافية للطعن في اعتقاله.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان السبت إنها "أكملت عملية مشتركة بين عدة وكالات لتسهيل عودة باراشا. ... نحن سعداء لأن مواطنًا باكستانيًا محتجزًا في الخارج قد عاد أخيرًا إلى عائلته".

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