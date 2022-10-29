روسيا تكمل تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط

المصدر: (كييف، موسكو - وكالات)

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أكملت روسيا، تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال أكثر من شهر بقليل، كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، خلال حوار نقله التلفزيون الروسي مع الرئيس فلاديمير بوتين. وقال شويغو فيما كان جالسا أمام بوتين: «لقد أنجزت مهمة تجنيد 300 ألف شخص»، مشيرا إلى أن 41 ألفا منهم موزّعون في وحدات عسكرية في أوكرانيا، فيما أشاد الرئيس الروسي بوطنية المجندين الذين تمت تعبئتهم.

على صعيد متصل، أعلن مسؤول في السلطات الموالية لروسيا، أن عملية إجلاء المدنيين من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، والتي تتعرض لهجوم أوكراني، قد استكملت. وكتب رئيس سلطات القرم المعيّن من موسكو، سيرغي أكسيونوف، على تلغرام، أنّ تنظيم نقل سكان نحو مناطق آمنة في روسيا استكمل.

وأضاف أكسيونوف: «أنا سعيد لأنّ أولئك الذين أرادوا مغادرة المنطقة التي قصفتها القوات المسلّحة الأوكرانية، قد تمكّنوا من القيام بذلك، بسرعة وبكل أمان». وأشار أكسيونوف، إلى أنّ سيرغي كيرينكو، النائب الأول لكبير الموظفين في مكتب الرئيس فلاديمير بوتين، زار خيرسون وتفقّد ميناء العبارات الذي يتم من خلاله إجلاء الناس من الجزء الخلفي الأيمن من مدينة دنيبرو، وزار أيضاً محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وتحدث إلى العاملين فيها.

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