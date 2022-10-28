الكرملين: قمة بين بوتين وزعيمَي أرمينيا وأذربيجان في سوتشي

المصدر: أ ف ب

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أكد الكرملين الجمعة انعقاد قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني الاثنين في منتجع سوتشي الروسي لمناقشة الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال الكرملين في بيان "بمبادرة من الجانب الروسي، ستجمع محادثات ثلاثية الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يوم 31 أكتوبر في سوتشي".

وأوضح الكرملين أن المسؤولين الثلاثة سيناقشون خلال هذا الاجتماع "الإجراءات الإضافية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة" القوقاز.

وأضاف البيان أنه من المقرر أيضا عقد اجتماعات منفصلة لبوتين مع كل من الزعيمين.

وكان باشينيان أعلن الأربعاء أنه سيتوجه إلى روسيا الاثنين للمشاركة في هذه القمة، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الأذربيجاني أكّد مشاركته.

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