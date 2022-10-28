لندن ستدعو لانتخابات في ايرلندا الشمالية بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة

المصدر: أ ف ب

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من المتوقع أن تدعو المملكة المتحدة الجمعة إلى إجراء انتخابات ثانية هذا العام في ايرلندا الشمالية بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن وضعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانتهت المهلة النهائية لاستئناف تقاسم السلطة في الحكومة الإقليمية لإيرلندا الشمالية منتصف ليل الخميس الجمعة.

وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي إن ذلك يعني أن الانتخابات "ستجري بالتأكيد".

جاء انتهاء المدة القانونية لإنشاء حكومة مشتركة بين القوميين المؤيدين لايرلندا والنقابيين المؤيدين للمملكة المتحدة بعد أن قامت الأحزاب بمحاولة أخيرة لإعادة تشغيل المجلس المفوض في ايرلندا الشمالية.

في جلسة الخميس المثيرة للجدل، اجتمعت الأحزاب السياسية لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ أشهر لكنهم فشلوا في انتخاب رئيس حكومة يشكّل مجلس وزراء.

وإيرلندا الشمالية من دون حكومة عاملة منذ فبراير عندما أطاح "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المؤيد للتاج البريطاني، بالسلطة التنفيذية بسبب معارضته الشديدة لقواعد التجارة لمرحلة ما بعد بريكست.

ويريد الحزب تعديل أو إلغاء بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي وافقت عليه لندن وبروكسل كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم في العام 2019، بحجة أنه يضعف مكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة.

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