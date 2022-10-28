واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة أبوجا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمرت الولايات المتحدة أمس الخميس دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة العاصمة النيجيرية أبوجا بسبب "تصاعد خطر الهجمات الإرهابية" حسب بيان لوزارة الخارجية.

كانت واشنطن سمحت الثلاثاء لهؤلاء بمغادرة المدينة إذا رغبوا بذلك. وفي الآونة الأخيرة أوصت سفارات غربية عدة رعاياها بالحد من تحركاتهم في البلاد.

يشعر سكان أبوجا والمناطق المحيطة، بمن فيهم الدبلوماسيون الغربيون، بقلق متزايد إزاء انعدام الأمن بعد عملية هروب جماعية في يوليو من سجن كوجي بضواحي العاصمة.

وقتذاك فر ما يزيد على 400 معتقل بينهم عشرات ممن يشتبه في أنهم إرهابيون. وأعلنت الشرطة والجيش تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة ومحيطها لكن أبوجا محاطة بمناطق جبلية وغابية يصعب تأمينها.

وأكدت السلطات النيجيرية "اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة" على أثر تحذيرات غربية عدة.

وغالبا ما يشن الإرهابيون هجمات في مناطق بشمال شرق نيجيريا بعيدا من العاصمة الفدرالية، لكن هناك خلايا موجودة في مناطق أخرى من البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز