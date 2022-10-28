البابا فرنسيس يشيد بجهود "حكماء المسلمين" في تعزيز السلم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية أهمية استمرار العمل على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من أجل السلام والتعايش الإنساني، معرباً عن تقديره لدور مجلس حكماء المسلمين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقبال قداسته في الفاتيكان، المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن تقدير المجلس ورئيسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لجهود البابا فرنسيس في ترسيخ الأخوة والتعايش بين جميع البشر والدعوة دائماً للسلام وتعزيز ثقافة اللقاء.

وأهدى مجلس حكماء المسلمين، قداسة البابا، درعَ المجلس؛ الذي يحمل ثلاث كلمات «السلام، والتعايش، والأخوة الإنسانية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز