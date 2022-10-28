«البنتاغون» تكشف أولويات المواجهة: الصين أولاً

المصدر: دبي - البيان , واشنطن - وكالات

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رسمت الولايات المتحدة في استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، أمس، التحديات الدولية أمام واشنطن، حيث جاءت الصين أولاً وروسيا ثانياً، كما حددت معيار لجوئها إلى السلاح النووي بما يشمل ردع هجوم بأسلحة تقليدية، وهو معيار جديد يهدف بحسب الوثيقة الدفاعية إلى تعقيد اتخاذ القرارات بالنسبة للعدو.

ورغم انشغال الولايات المتحدة بمجريات الحرب في أوكرانيا، إلا أنها أبقت على روسيا كتحدٍ دولي في المرتبة الثانية بعد الصين، وذلك على غرار وثيقة الأمن القومي التي صدرت في بداية عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني أمس، «أن الصين تمثل التحدي الأساسي والأكثر منهجية، في حين أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة للمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة في الخارج وفي الوطن»، وأضافت الاستراتيجية أن التحدي الأكثر شمولاً وخطورة للأمن القومي الأمريكي هو المساعي الصينية لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ والنظام الدولي ليناسب مصالحها وخياراتها.

واعتبرت الاستراتيجية أن التهديد الذي تشكله موسكو ظهر أخيراً من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي وصفتها الوثيقة بأنها «غير مبررة». وتعهدت وزارة الدفاع الأمريكية بالردع القوي للتهديدات الروسية ضد المصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة بما في ذلك ضد حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي.

كما شددت على الحاجة إلى التعاون مع الدول الحليفة والشركاء الآخرين لمواجهة المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا، قائلة إن مثل هذا التعاون أساسي لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

الردع النووي

وحذّر البنتاغون في استراتيجيته النووية الجديدة من أن الولايات المتحدة تعتبر أن الأسلحة النووية تهدف إلى ردع أي هجوم استراتيجي حتى لو كان تقليدياً.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين، «يشمل ذلك استخدام السلاح النووي، مهما كانت قوته، كما يشمل الهجمات الاستراتيجية الكبيرة جداً باستخدام وسائل غير نووية»، موضحاً أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى تعقيد اتخاذ القرارات بالنسبة للعدو.

تحتوي الوثيقة أيضاً على تحذير صارم لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من استخدام ترسانة بلاده النووية المتنامية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن «أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضاً وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام. ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم أن يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى».

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