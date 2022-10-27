مرحلة انتقالية جديدة تلوح في أفق ليبيا

المصدر: طرابلس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتأهّب طرابلس لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر استقرار ليبيا منتصف نوفمبر المقبل، في وقت أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أنّ حكومته لن تسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في ليبيا، مشدداً على ضرورة العمل من أجل الوصول إلى الانتخابات، وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: «نحن منحازون للشعب الليبي من أجل تحقيق حلمه في الوصول إلى الانتخابات، نريد الانتخابات ولن نسمح أن تكون هناك مراحل انتقالية أخرى».



ويرى مراقبون في تصريحات لـ «البيان» أنّ تصريحات الدبيبة بمثابة رسالة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بعد التوافقات التي توصلت إليها في العاصمة المغربية الرباط، والتي جاء من مخرجاتها العمل على تشكيل حكومة وطنية جامعة خلال الفترة المقبلة تكون قادرة على تجاوز حالة الانقسام الحكومي وتنظيم الانتخابات.



ووفق مصادر ليبية، فإنّ الانتخابات لن تُنظّم إلاّ في ظل حكومة واحدة، وهو ما شدد عليه رئيسا مجلسي النواب والدولة مؤخراً، ويرفضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، فيما أوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أنّ هناك احتمالات بتأخّر إجراء انتخابات شاملة وحرة في ليبيا، لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات، وتتأرجح جل المواقف بين الدعوات الملحة لتنظيم الانتخابات، واعتبارها ملفاً ثانوياً في الوقت الراهن، باعتبار وجود أولويات تستوجب الاهتمام لتأمين تنظيم الاستحقاق. ويشير المراقبون إلى أنّ المهم الآن العمل على توحيد مؤسسات الدولة، واستعادة بناء جسور الثقة بين الفرقاء السياسيين، لضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة تحظى نتائجها بقبول مختلف الأطراف.



بدوره، أكّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص، ريتشارد نورلاند، أهمية التوافق بين مختلف أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي، وقال المنفي، إنّه ناقش مع نورلاند الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، فضلاً عن العمل على استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، ويراهن المنفي على الحصول على دعم عربي واضح خلال قمة الجزائر الأسبوع المقبل، لاسيما في ما يتعلّق بالانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك قبيل تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس منتصف نوفمبر المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز