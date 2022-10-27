بوتين: روسيا لم تتحدث قط عن استخدام الأسلحة النووية

المصدر: رويترز وأ ف ب

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده لم تتحدث قط عن استخدام الأسلحة النووية، وأكد أن كييف لديها تقنيات تسمح لها بصنع "قنبلة قذرة" وتفجيرها في أوكرانيا.

وقال بوتين إن الغرب، بمن فيهم ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، انخرطا في "ابتزاز روسيا نووياً" ورفض مزاعم أن القوات الروسية هاجمت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة في أرض تحت سيطرة روسيا بجنوب أوكرانيا.

كما قال بوتين إن عقيدة روسيا العسكرية عقيدة دفاعية فحسب، رافضاً مزاعم أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لإعادة بدء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرقابة على الأسلحة النووية، ولكن لم يأت رد من واشنطن على مقترحات موسكو بعقد محادثات حيال "الاستقرار الاستراتيجي".

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتوجه إلى أوكرانيا "في أسرع وقت"، متهماً كييف بمحو أدلة عن تحضيرها "قنبلة قذرة".

وقال أمام منتدى فالداي للحوار في موسكو: "تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تأتي.. نحن مع ذلك، في أسرع وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، لأننا نعلم أن السلطات في كييف تبذل ما في وسعها لتغطية آثار هذه الاستعدادات".

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