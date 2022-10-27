ميلوني تؤكد دعمها لأوكرانيا خلال اتصال مع ستولتنبرغ

المصدر: أ ف ب

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كررت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني دعمها لأوكرانيا خلال أول اتصال هاتفي لها مع الأمين العام لحلف شمال لأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس، وفق بيان صادر عن مكتبها.

وقال البيان "رئيسة الوزراء ميلوني كررت أن حلف شمال الأطلسي أساسي في الدفاع عن الأمن والقيم المشتركة التي تُميّز الهوية الغربية".

وأضاف "أكدت ميلوني مرة أخرى دعمها المطلق لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وأهمية تعزيز التزام الناتو بالتصدي للتهديدات من مختلف الأنواع الاتية من جميع الاتجاهات الاستراتيجية وبينها تحديات الجنوب، في سياق نهج عالمي".

وقال ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر "إيطاليا حليف ملتزم له إسهامات قوية في الردع والدفاع وهو رئيسي للحلفاء" في إطار دعم أوكرانيا.

وأضاف "لن يتم ترهيب الناتو أو ردعه عن دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، مهما طال الأمر".

فاز حزب "فراتيللي ديتاليا" للفاشيين الجدد بزعامة ميلوني في انتخابات سبتمبر، وأدت اليمين الدستورية في نهاية الأسبوع الماضي كرئيسة لحكومة تضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، وحزب "فورتسا ايطاليا" اليميني بزعامة سيلفيو برلوسكوني.

تربط كل من زعيم "الرابطة" ماتيو سالفيني ورئيس الوزراء السابق برلوسكوني علاقات جيدة مع موسكو منذ فترة طويلة، ولكن أكدت ميلوني في أول خطاب لها أمام البرلمان الثلاثاء موقع إيطاليا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

كما تحدثت ميلوني إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، مسلّطةً الضوء على "الصداقة العميقة التي تربط" بلديهما، بحسب مكتبها.

وشددت على "أهمية شراكتهما عبر الأطلسي لا سيما في ضوء التحديات التاريخية التي تواجهها الديموقراطيات الغربية، مثل الحرب في أوكرانيا وأزمتي الطاقة والغذاء".

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