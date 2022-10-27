واشنطن تمنح باكستان دعماً إضافياً بقيمة 30 مليون دولار اثر الفيضانات

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستمنح باكستان مساعدات إضافية بقيمة 30 مليون دولار بعد أن أدت الفيضانات التاريخية هذا الصيف إلى نزوح ثمانية ملايين شخص.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المساعدة الجديدة التي من المفترض أن يستفيد منها مليونا شخص إضافي، ستشمل حصص إعاشة طارئة واختبارات فحص سوء التغذية وملاجئ وأدوات لمساعدة العائلات في الاستعداد لفصل الشتاء.

وصرحت مديرة الوكالة سامانثا باور التي زارت باكستان الشهر الماضي، أنها رأت "عالما يغرق" جراء الفيضانات التي أودت بأكثر من 1700 شخص، فضلا عن أكثر من 1,2 مليون رأس ماشية.

وغمرت المياه ثلث أراضي باكستان نتيجة الفيضانات الهائلة.

وأضافت سامانثا باور في بيان "بالنسبة للناجين، ما زالت تنتظرهم تحديات كبيرة. حتى مع انحسار المياه، تظل الأضرار جسيمة".

وأكدت المسؤولة أن "الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شعب باكستان في هذه الأوقات العصيبة".

بهذا الإعلان، يصل إجمالي مساعدات الولايات المتحدة لباكستان إلى 97 مليون دولار بعد الفيضانات، ما يجعل واشنطن أكبر مانح اثر الكارثة.

من جهتها، تنظم فرنسا مؤتمرا للمانحين الشهر المقبل لمناقشة توسيع نطاق المساعدات لباكستان، أحد أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ رغم مساهمتها الضئيلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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