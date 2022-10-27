مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة النفطي بطائرات مسيرة

المصدر: وام

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استنكر أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت يوم الجمعة الماضية والذي كانت ترسو به أنذاك ناقلة نفط.

واعتبر أعضاء المجلس - في بيان صحفي صدر أمس - هذه الهجمات تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وشددوا على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني.. ودعوا ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها.

وكان المبعوث الخاص، قد أدان في بيان أصدره يوم السبت الهجوم الذي تبنته ميليشيات الحوثي الإرهابية ، ووصفه بالتصعيد العسكري المقلق للغاية.

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