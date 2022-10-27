متطوعون للقتال ضد الجماعات المتشددة في بوركينا فاسو

المصدر: (واغادوغو - أ.ف.ب)

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أعلنت السلطات في بوركينافاسو أنها أطلقت هذا الأسبوع حملة لتجنيد 50 ألف متطوع لمساعدة الجيش في القتال ضد المتطرفين.

وتواجه الدولة الأفريقية التي تعد من أفقر دول العالم تمرداً دامياً منذ عام 2015.

وشهدت بوركينافاسو انقلابين عسكريين منذ بداية العام. وأعلن الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة أواخر الشهر الماضي عن تعيين حكومة انتقالية جديدة أول من أمس.

وقبيل الإعلان عن تعيين الكولونيل بوكاري زونغرانا وزيراً للإدارة الإقليمية، كان الأخير أعلن أنه سيتم تجنيد المزيد من المدنيين للمساعدة في صد هجمات الجماعات المسلّحة.

وقال زونغرانا «تم البدء في تجنيد 35 ألف متطوع للدفاع عن البلاد» من مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن مهمتهم «ستكون حماية السكان ومناطقهم إلى جانب القوات الأمنية».

وكانت السلطات أعلنت الاثنين الماضي بشكل منفصل تشكيل قوة من 15 ألف متطوع آخرين «يمكن نشرهم في جميع أنحاء التراب الوطني».

وما يسمى بقوات «المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن» كيان موجود بشكل قانوني منذ العام 2020.

ويتلقى المجندون تدريباً لمدة أسبوعين قبل تسليمهم الأسلحة والعتاد.

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