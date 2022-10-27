لماذا ترفض السيدة الأولى الجديدة في بريطانيا التخلي عن جنسيتها الهندية؟

المصدر: البيان

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تفضل أكشاتا مورثي؛ السيدة الأولى الجديدة لبريطانيا وزوجة رئيس الوزراء ريشي سوناك، دفع الضرائب في الهند وليس في المملكة المتحدة، ولا تبدي أي رغبة في الحصول على جنسية بريطانيا.

ولم تتخل مورثي عن جنسيتها الهندية، وبالتالي، نظرا لأنها ليست مواطنة بريطانية، تمكنت من تجنب الضرائب الباهظة على دخل أعمالها المكتسب في بلدان أخرى، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا لتقارير وسائل إعلام، استطاعت مورثي التهرب من الضرائب على أرباح سنوية تبلغ حوالي 11.5 مليون جنيه إسترليني.

ويدافع سوناك عن زوجته، قائلا إنها ستعود في النهاية إلى الهند لرعاية والديها.

وأضاف: "سيكون من غير الحكمة والظلم أن نطلب منها قطع العلاقات مع بلدها لأنها متزوجة مني. إنها تحب بلدها وأنا أحب بلدي. لن أفكر أبدا في التخلي عن جنسيتي البريطانية. وأعتقد أن معظم الناس لن يتخلوا عنها أيضا".

من جهتها، أعلنت مورثي أنها ستدفع من الآن فصاعدا ضرائب في المملكة المتحدة على جميع دخل شركتها داخل وخارج المملكة المتحدة.

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