زيلينسكي: "معارك شرسة للغاية" تدور "قرب باخموت" شرقي أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء إن "معارك شرسة للغاية" تدور "قرب باخموت" الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وهي هدف رئيسي للجيش الروسي منذ أشهر.

وأضاف في خطابه اليومي، الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي "الوضع على الجبهة لا يشهد تغيرات كبيرة. تدور معارك شرسة للغاية في منطقة دونيتسك، قرب باخموت وأفدييفكا".

وقُتل سبعة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون الثلاثاء في باخموت، وفق ما أعلن حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو.

يدور القتال بين الجيشين الأوكراني والروسي في المدينة حيث تسعى القوات الروسية لتحقيق نجاح بعد عدة انتكاسات منذ مطلع سبتمبر.

وأكد فولوديمير زيلينسكي أيضا أن "المحتلين الروس فقدوا الكثير من معدات الطيران وغيرها"، معتبرا أن "روسيا لن تكون قادرة على تعويض هذه الخسائر".

كما ندد مجددا بـ"جنون القيادة الروسية"، الذي "يبرز" خصوصا في شرق البلاد "بإرسال الناس إلى حتفهم (...) يوما بعد آخر".

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