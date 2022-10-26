وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو إلى "الردع النووي أمام كوريا الشمالية

المصدر: د ب ا

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قال وزير الدفاع لي جونج-سوب، اليوم الأربعاء، إن تركيز الجهود المبذولة للتعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية، يجب أن يتحول إلى الردع ضد استخدام الأسلحة النووية بدلاً من محاولة كبح تطويرها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن لي القول في اجتماع للجنة حزب سلطة الشعب الحاكم بشأن التهديد النووي لكوريا الشمالية: "لقد وضعنا تركيزنا على محاولة منع كوريا الشمالية من إجراء تجارب نووية إضافية وعرقلة تطوير قدراتها النووية، لكن حان الوقت لتغيير استراتيجيتنا".

وأضاف: "يجب أن تكون الأولوية لردع استخدام الأسلحة النووية من خلال إعطائهم إحساساً واضحاً بأنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة النووية، فسوف يؤدي ذلك إلى القضاء على نظام كوريا الشمالية واختفائه تماماً.



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