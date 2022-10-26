إصابة 36 شخصاً جراء زلزال بقوة 6.4 درجات في الفلبين

المصدر: د ب ا

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أكدت وكالات حكومية في الفلبين اليوم الأربعاء، إن زلزالا بلغت قوته 4ر6 درجات على مقياس ريختر هز شمال الفلبين، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 36 شخصا، وألحق أضرارا بالمنازل والبنية التحتية العامة.

ووقع الزلزال الساعة 1059 مساء (1459 بتوقيت غرينتش) يوم أمس الثلاثاء، بالقرب من بلدة لاجايان في إقليم أبرا على بعد 350 كيلومترا شمال مانيلا، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن قوة الزلزال الأولية بلغت 7ر6 درجة، ولكن تم تخفيضها لاحقا إلى 4ر6 درجة.

وأعلن الجيش إصابة 10 أشخاص على الأقل في أبرا، أغلبهم أصيبوا بسبب تساقط الحطام. كما أصيب 26 شخصا في إقليم "إيلوكوس نورتي" القريب بجروح مختلفة، مثل الجروح والكدمات، بسبب الزلزال، وفقا للجيش.

وانقطعت الكهرباء عن بعض الأقاليم المتضررة، بينما تضررت منازل ومبان، وفقا لتقييم أولي.

وتم إخلاء مستشفى في "إيلوكوس نورتي" بعد انهيار السقف، بحسب ما أظهرته صور نشرها مكتب الحماية من الحرائق على فيسبوك.

وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن بعض الطرق قطعت بسبب انزلاقات صخرية أو تصدعات.

وتقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.

وكان أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد في يوليو 1990 عندما لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون الشمالية في زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة.

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