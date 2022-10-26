بايدن وسوناك يتفقان على دعم أوكرانيا والوقوف بوجه الصين

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك اتفقا في محادثة هاتفية أمس الثلاثاء على العمل معا لدعم أوكرانيا والوقوف في وجه الصين.

وتحدث الزعيمان للمرة الأولى بعد ساعات من تولي سوناك منصبه كثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام خلفا لليز تراس، التي أطاحت بها أزمة اقتصادية بعد 49 يوما فقط من توليها المهمة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أكدا على "العلاقة الخاصة" القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وعزمهما على العمل معا لتعزيز الأمن والازدهار العالميين.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أضاف البيان أنهما أكدا "على أهمية العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها".

وقال البيت الأبيض إن بايدن وسوناك اتفقا أيضا على "مواجهة التحديات التي تفرضها الصين" التي تعتبرها واشنطن اليوم أكبر منافس جيوسياسي واقتصادي لها.

وكانت رئاسة الحكومة البريطانية قد أعلنت أن بايدن أبلغ سوناك في اتّصال هاتفي بأن "المملكة المتحدة ستبقى أقرب حليف" لواشنطن.

وأورد بيان سابق لـ "داونينغ ستريت" أن سوناك وبايدن "ناقشا مدى التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة سواء على المستوى الثنائي أو في مناطق على غرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ". كما أشار البيان إلى أنهما تناولا أيضا قضية إيرلندا الشمالية.

وبريطانيا هي حليف أوروبي رئيسي للولايات المتحدة في تسليح ودعم الجيش الأوكراني.

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