حدث وتاريخ.. 26 أكتوبر 1954 الرئيس المصري جمال عبدالناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية. 1979 رئيس المخابرات الكوري الجنوبي كيم شي كيو يطلق الرصاص على الرئيس باك تشونغ هي ويرديه قتيلاً. 1994توقيع معاهدة «وادي عربة» للسلام بين الأردن وإسرائيل. 2009 فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية خامسة. صورة التاريخ: 26 أكتوبر 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App